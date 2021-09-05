Шесть хореографов рвутся в бой, чтобы привести свою партнершу на "Танцях з зірками" к победе

Как известно, премьера пятого сезона танцевального шоу состоится в воскресенье, 5 сентября, на телеканале "1+1". Наверно, самой главной интригой этого сезона стал состав даже не звездных участников, а хореографов, который было решено кардинально обновить и который организаторы шоу хранили в тайне до последнего. Танцоров выбирали путем кастинга. Желающие присылали заявки, и команда проекта во главе с главным хореографом Аленой Шоптенко отсмотрела более 350 анкет и отобрала самых лучших из лучших.

На страничке шоу в Инстаграм раскрыли имена мужского состава хореографов, передает Politeka.net.

"Встречайте лучших танцоров пятого сезона шоу "Танці з зрками" 🔥 Харизматичные, яркие, талантливые и зажигательные! А самое главное - готовы привести свою партнершу к победе🎉: ▪️Дмитрий Дикусар ▪️Макс Леонов ▪️Антон Нестерко ▪️Денис Самсон ▪️Юрий Мешков ▪️Алексей Базэла. Как тебе мужской состав танцоров? Делись своими впечатлениями😉", - говорится в сообщении.

Пользователи кинулись комментировать. Некоторые возмутились, что в этом сезоне не будет Евгения Кота (он принимает участие в другом шоу - "Україна має талант") и Димы Жука.

"Дикусар🔥, дайте ему наконец-то сильного партнера, чтобы они заняли 1 место"

"А Жук, а Кот???? Где они???😢😢"

"А Евгения Кота в этом сезоне не будет? .. 😢 Очень жаль! Думала - если не в составе жюри - так хоть снова бороться за кубок. 😔"

"В этом году Дикусар выиграет🙌"

"Разбегаются глаза, какие все красивые! 😍😍😍"

"Ну нельзя так, один лучше другого, за кого болеть 😂"

"Без Прохорова не то😢 он лучший)"

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