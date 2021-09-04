Известный хореограф, бывшая звезда "Танців з зірками", Алена Шоптенко, устроила зажигательные танцы

Много лет Алена Шоптенко была участницей проекта "Танці з зірками", однако в 2020-ом заявила о решении уйти, сообщает Politeka.net.

Позже стало известно, что звезда стала главным хореографом шоу. В своем Инстаграм Алена неоднократно рассказывала о том, как идет подготовка к пятому сезону.

Второго сентября прошла презентация "Танців з зірками", на которой присутствовали все знаменитости и их партнеры, а также судьи.

В частности, на мероприятие пришел участник американских «Танцев со звездами» и просто красавчик - новый судья шоу Макс Чмерковский.

"Я буду честным, справедливым судьей... Я постараюсь", - сообщил он.

Именно с ним позже Шоптенко зажгла в танце.

Партнеры устроили танцы под аплодисменты и возгласы присутствующих, среди которых был и бывший Алены.

Так, в новом сезоне проекта примет участие известный танцор и хореограф Дмитрий Дикусар.

Известно, что танцор и главный хореограф проекта были женаты. Пара вступила в брак в июне 2013 года, а в апреле 2016-го объявила о разводе.

В одном из интервью Алена рассказала, что причиной расставания стало увлечение обоих работой.

«Над отношениями нужно работать, а не наоборот. Работа – это не отношения. Мы были очень классными партнерами. Мы были молоды, каждый занимался собой, своей карьерой», — сказала танцовщица.

Напомним, главный хореограф "Танців з зірками" Шоптенко объявила об изменениях после отпуска

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