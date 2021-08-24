Новый судья "Танців з зірками" Макс Чмерковский, который заменил Григория Чапкиса, показал, как прослезился после расставания с сыном
Как пишет Politeka.net, бывший участник шоу "Холостяк" Макс Чмерковский стал теперь новым судьей шоу "Танці з зірками". Мужчина женился четыре года назад на Пете Мургатройд и сейчас пара воспитывает сына, которого назвали Шай Александр. Также Макс активно ведет Инстаграм, где делится всем самым интересным.
На новых кадрах Макс отправил ребенка на занятия, после чего повернулся и шуточно показал, как прослезился.
"Отцовство - лучшее. Однако эти эмоциональные американские горки просто сумасшедшие. Собираюсь сидеть у школы и ждать его следующие 6 часов", - написал Чмерковский.
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Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:
"Пета где-то прячется и принимает снотворное? Потому что я знаю, что буду", "Думаю, пришло время для второго ребенка", "Ух ты! Он стал таким большим. Время летит", "Как он уже достаточно взрослый для школы ???".
Напомним, Чмерковский, который заменит Чапкиса в "Танцях з зірками", растрогал кадрами с маленьким сыном
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