Максим Чмерковский, который стал новым судьей проекта "Танці з зірками" показал себя с оголенным торсом

Как передает Politeka.net, Максим Чмерковский является известным хореографом и новым судьей шоу "Танці з зірками". Как известно, он занял место легендарного хореографа Григория Чапкиса. Максим прославился благодаря шоу "Холостяк", где являлся главным героем. Также, стоит отметить, что танцор является чемпионом мира по латинским танцам. Хореограф активно ведет социальные сети и показывает поклонникам моменты из жизни.

На этот раз экс-Холостяк поделился новым фото на своей странице в Инстаграм. По его словам, он завершил серию концертом со своим танцевальным шоу. Таже он поздраил своего брата, который выступал продюсером на этом шоу. На снимках Макс и Валентин стоят под концертным освещением раздетыми и показывают свою отличную спортивную форму.

"Сегодня вечером последний концерт нашего @maksandvaltour «Stripped Down». Горько-сладкий и, пожалуй, самый полезный проект, в котором я когда-либо участвовал. Как бы много ни было сказано об этом опыте, мне также есть что сказать о парне на картинке…

@valentin и я занимаемся этим парным спектаклем уже почти 25 лет, и я не мог и надеяться на лучшего партнера через все это. Я никогда не знаю, когда и появится ли следующая возможность потанцевать вместе с этой легендой, но я должен сказать, что после сегодняшнего шоу мое сердце переполнено, а моя душа счастлива, как это было когда-то давно.", рассказал танцор.

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