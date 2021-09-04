Известная украинская певица Джамала рассказала о своих впечатлениях от участия на шоу "Танці з зірками"
Звезда в этом году решила принять участие в популярном проекте "Танці з зірками", который скоро выйдет на телеэкраны, пишет Politeka.net.
Перед проектом звезда сбросила лишние килограммы, а именно - 12, и сейчас может похвастаться стройной фигурой.
В своем Инстаграм певица предстала в красивом платье с разрезом на юбке. Наряд подчеркнул изгибы артистки.
В посте Джамала рассказала, что испытывает от своего прихода на шоу.
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"Такое ощущение, первый курс, я полностью сменила профессию. У меня постоянно движется огромная команда профессионалов, дают задание. А я просто с открытым ртом стараюсь все запомнить и ничего не пропустить. Вот так я себя чувствую 😅", - написала певица.
По ее словам, у нее студенческое волнение, от чего испытывает "кайф".
А в конце добавила: "В это воскресенье вы узнаете, кто мой партнер. Если говорить о настоящих танцах со звездами, мой партнер - настоящая звезда бального танца".
За час публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев:
"Кажется, партнер Джамалы - Дмитрий Дикусар 🔥", "В этом образе похожа не Шер, такая энергия просто супер", "Какая красивая! ❤️ Восточная красавица! 🔥🔥🔥😍😍".
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