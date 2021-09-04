Артистка рассказала о своих эмоциях

Известная украинская певица Джамала рассказала о своих впечатлениях от участия на шоу "Танці з зірками"

Звезда в этом году решила принять участие в популярном проекте "Танці з зірками", который скоро выйдет на телеэкраны, пишет Politeka.net.

Перед проектом звезда сбросила лишние килограммы, а именно - 12, и сейчас может похвастаться стройной фигурой.

В своем Инстаграм певица предстала в красивом платье с разрезом на юбке. Наряд подчеркнул изгибы артистки.

В посте Джамала рассказала, что испытывает от своего прихода на шоу.

"Такое ощущение, первый курс, я полностью сменила профессию. У меня постоянно движется огромная команда профессионалов, дают задание. А я просто с открытым ртом стараюсь все запомнить и ничего не пропустить. Вот так я себя чувствую 😅", - написала певица.

По ее словам, у нее студенческое волнение, от чего испытывает "кайф".

А в конце добавила: "В это воскресенье вы узнаете, кто мой партнер. Если говорить о настоящих танцах со звездами, мой партнер - настоящая звезда бального танца".

За час публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев:

"Кажется, партнер Джамалы - Дмитрий Дикусар 🔥", "В этом образе похожа не Шер, такая энергия просто супер", "Какая красивая! ❤️ Восточная красавица! 🔥🔥🔥😍😍".

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