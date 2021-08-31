Известная певица Джамала поразила поклонников в ярком красном платье

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Джамала, которая несколько лет назад победила на "Евровидении", часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка удивила фанатов новыми фото в роскошном образе.

На фотографиях Джамала запечатлена, видимо, в закулисье концерта, а на одном из фото даже рядом с Катей Осадчей. Перед камерой звезда появилась в роскошном атласном платье огненно-красного цвета, которое красиво легло по фигуре, подчеркивая талию и изящные формы. Волосы певицы собраны в элегантную прическу, на ее лице яркий макияж, а завершают образ шикарные украшения. Выглядит артистка просто потрясающе.

В подписи к фото Джамала рассказала, кто помогал ей создавать этот сногсшибательный образ. А фанаты тут же принялись комментировать снимки, засыпая звезду комплиментами: "Платье – огонь!", "Очень красивая", "Обалденное платье и шикарная женщина встретились", "Несравненная! Бесконечно любимая! Потрясающе талантливая!", "Невероятная", "Ой, аж глаза режет. Очаровательная, невероятная", "Какая же Вы прекрасная".

Напомним, Джамала в платье с огромным разрезом похвасталась фигурой к шоу "Танці з зірками": кадры.

Как сообщала Politeka, Джамала в облегающем комбинезоне восхитила пластикой и установила неожиданный рекорд: "Запомню на всю жизнь".

Также Politeka писала, что Джамала показала, как готовится к "Танцям з зірками": "Угадайте моего талантливого партнера".