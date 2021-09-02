Джамале не удалось по-тихому уйти от своего продюсера Игоря Тарнапольского (владельца лейбла Enjoy! Records)

Так, недавно с YouTube-канала 38-летней певицы исчезли все клипы. Джамала объяснила, что происходит у себя в Инстаграм.

"У меня всего один ответ на все ваши вопросы. Уже 3 месяца я не сотрудничаю с Игорем Тарнапольским и полностью сменила менеджмент. Сейчас ключи от YouTube-канала JAMALA мне не принадлежат, но я с командой работаю над их восстановалением", - заявила артистка.

Исчезновение клипов в Сети связали с разрывом сотрудничества Джамалы с Тарнапольским. За 11 лет он спродюсировал все синглы и альбомы певицы, начиная с первого и заканчивая двумя последними, десятки клипов и видеолайвов.

В своем комментарии изданию "Слух" Тарнапольский прокомментировал, что его пытаются изобразить "негативным персонажем". Продюсер обвинил Джамалу в манипуляции и шантаже.

"О разрыве она сообщила мне лично, в присутствии мужа, не объяснив причин. Красиво хлопнуть дверью всегда проще. Закрыть все дела и обязательства по контрактам намного сложнее. Манипуляция и шантаж в публичной сфере - это непрофессионально, поскольку все стороны знают, какие есть варианты решения ситуации, в которой мы все оказались", - заявил он.

По словам Тарнапольского, клипы исчезли потому, что были ограничены права доступа в связи с верификацией авторов. Верификация, в данном случае, означает подтверждение от всех создателей аудиовизуального продукта (участников съемочных групп и др.), согласие на передачу авторских прав, так как были обнаружены пробелы в пакете документов на видеоработы.

"Сейчас мы уже выполнили значительный объем и надеемся скоро финализировать процесс. Это стандартная процедура для закрепления прав авторов при регистрации", - сообщил продюсер.

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