Українська співачка Джамала радує шанувальників барвистими кадрами з концерту

Як повідомляє Politeka.net, Джамала не один місяць боролася із зайвими кіло, що прийшли до неї після народження другого малюка Селім Гірая. Вона прийшла в свою ідеальну форму і тепер сміливо хизується в облягаючих сукнях.

Свою ідеальну фігуру вона підкреслила яскравим вбранням, який приміряла для виступу на концерті і поділилася фото в Instagram.

Джамала щасливо посміхається на деяких фото і тримає мікрофон в руці. На ще одному кадрі вона позує в одному зі сценічних нарядів. Вона одяглася в облягаючий комбінезон яскравого рожевого відтінку з прозорими вставками і показала не тільки розкішну фігуру, але і майстерність володіння тілом. На її руці довга рукавичка, прикрашена пришитими тканинними смужками.

"Абсолютний рекорд за рівнем теплоти і атмосферності. Абсолютний рекорд за кількістю квітів - презентація двох альбомів, день народження і наша ідеальна зустріч в останні дні літа", - підписала знімки Джамала.

Фанам тут же кинувся в очі той факт, що співачка наростила волосся. Після того, як вона розплела афрокосички, довжина її локнів досягала плечей. Тепер же артистка - володарка блискучого і густого волосся нижче талії.

Шанувальників підкорили сміливі і спокусливі естетичні кадри їх улюблениці: "Шикарна пантера", "Клас!!!! Як круто", "Це було дуже круто! Спасибі, запам'ятаю на все життя", "Енергетика божевільна! Було дуже, дуже круто!".

Нагадаємо, Джамала запаморочила голову незвичайним вбранням з яскравим ліфом.

Як повідомляла Politeka, солістка "Go_A", Джамала і фаворитка Влада Ями танцювали під командуванням Нікітюк.

Також Politeka писала, що Джамала, ставши учасницею "Танці з зірками", здалася в екстравагантному вбранні перед публікою.