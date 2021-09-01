Известная украинская артистка Джамала показала, как проводит время с мужем и двумя детьми

Как передает Politeka.net, Джамала является популярной украинской артисткой. Также она проявила себя как актриса. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз певица поделилась новой серией фотографий на своей странице в Инстаграм. Как известно, Джамала вышла замуж за Сеита-Бекира Сулейманова в 2017-ом году. У пары двое детей - 3-летний Эмир и 1-летний Селим. На снимках вся семья позирует на камеру.

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Классно, хоть в школу никому из нас не нужно", - рассказала Джамала.

Поклонники засыпали певицу и её семью приятными словами в комментариях: "Классные", "Замечательные", "Классные фотки", "Будьте счастливы и здоровы", "Красивая семья".

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