Гремит скандал на "Танцях з зірками", хотя новый сезон еще даже не начался

Так, в этом году продюсеры проекта решили полностью обновить состав хореографов, набрав свежие лица, а также частично "апгрейдили" судейское жюри и ведущих. В частности, в пятом сезоне больше не будет певицы Тины Кароль, вести шоу вместе с Юрией Горбуновым теперь будет Иванна Онуфрийчук, которая ранее появлялась на балконе "Танців". Иванна начинала карьеру, как модель. Девушка является женой казахского бизнесмена Алмаза.

На официальной страничке шоу в Инстаграм сделали объявление о новой ведущей голдрума, передает Politeka.net.

Пользователи с энтузиазмом обсуждают появление Онуфрийчук и неожиданный уход Кароль. Фанаты певицы возмутились положением дел. По слухам, Тина, якобы обиделась на продюсеров за то, что в прошлом сезоне победу отдали Санте Димопулос, а не ее подруге Юле Саниной, оказавшейся в итоге на втором месте.

"Почему вообще ничего не было сказано о Тине? Она оттадала ТЗЗ много лет, почему програма, канал не сделал никакое официальное заявление о уходе Тины? Как-то странно просто все выглядит со стороны..."

"Как можно было заменить легендарную Тину на Иванку🤦🏻‍♀️"

"Тоже не особо понравилась она, как ведущая балкона. Плюс я о ней раньше не слышала. Ожидала кого-то поярче, если не Тину"

"Жесть😢"

"Верните нам Тину. Ее нельзя, и некем заменять, потому легендарные ведущие Юра и Тина❤️"

"Я за новую ведущую, но за хорошую. Иванна так тупила когда вела балкон. Скучно было смотреть. Еще шоу не началась, а впечатление уже подпорчено"

"Это просто жуть. Она на балконе была худшая ведущая . Я помню сколько недовольных было . Думал хуже победы Санты ничего быть не может, ошибся"

"А Тина обиделась за подругу и правильно сделала"

Ранее сообщалось, названы имена всех хореографов-красавцев нового сезона "Танців з зірками", украинцы взбунтовались: "А Жук, а Кот?"

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Politeka рассказывала, Тины Кароль впервые не будет на "Танцях з зірками", нашли неожиданную замену: фото новой ведущей