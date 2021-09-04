Украинская телеведущая и модель Иванна Онуфрийчук станет новой звездой шоу «Танці з зірками»

Как передает Politeka.net, Онуфрийчук заменит в проекте бессменную ведущую Тину Кароль. Об этом стало известно во время презентации нового сезона. У себя в Инстаграм звезда обратилась к поклонникам.

«Счастливая стать новым лицом телеканала @1plus1_ua и частью грандиозного шоу страны. Спасибо, зрители, за хороший фидбэк и приятные комментарии в предыдущем сезоне, когда я была ведущей балкона и за то, что продолжаете меня поддерживать в новом! Обещаю не подвести!», - обратилась к поклонникам молодая звезда.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов и подбадривающих отзывов.

«Верю в тебя», «Очень круто, поздравляю», «Очень здорово, класс и супер», «Невероятная красотка», «В добрый час», «С нетерпением ждем завтрашнего эфира. Верю в тебя всем сердцем», «Очень рад - будете радовать и вдохновлять нас!», «Вау! Ты молодчина!», «Порви все прямые эфиры и рейтинги. Люблю!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Горбунов объявил имена всех хореографов, которые будут участвовать в "Танцях з зірками".

Еще Politeka писала, что Тины Кароль впервые не будет на "Танцях з зірками", кто ее заменит.

Также Politeka сообщала, что Гвоздева в прозрачном костюме показала, как блистает: "Вау!".