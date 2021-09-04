Популярна танцівниця з шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова змінила образ і показала перші кадри зі зйомок
Гвоздьова прославилася завдяки участі в танцювальному шоу" Танці з зірками", причому раніше талановита танцівниця стала відома після участі в шоу" Танцюють всі", де потрапила до трійки кращих танцівниць України.
Зараз Ілона продовжує активно соціальні мережі і ділитися з шанувальниками моментами з життя. Цього разу артистка показала досить сміливий образ у вбранні з сіточкою і бахромою.
Причому чорний комплект під незвичайним одягом підкреслив фігуру Гвоздьовий, над якою після пологів вона дуже багато працювала.
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"Робочий процес" - пише під відео Ілона. "Вау!"- відповідають шанувальники.
Також Ілона поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах дівчина красується перед камерою в різних нарядах. Танцівниця переміряла багато суконь, в тому числі коротке біле плаття, в якому відмінно видно її засмаглі форми.
Раніше Politeka писала, що Полякова з Гвоздьової з "танців з зірками" помірялися фігурками в купальниках: "кадри не менш ефектні...".
Нагадаємо, що Гвоздьова з "танців з зірками" в купальнику побешкетувала з чоловіком на яхті: "ні секунди про це не пошкодувала!".
A ще Politeka повідомляла, що Гвоздьова розповіла, чому не спілкується з Остапчуком після "танців з зірками": "переконувала, щоб він не бив морду...".