Гвоздьова добре попрацювала над собою

Популярна танцівниця з шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова змінила образ і показала перші кадри зі зйомок

Гвоздьова прославилася завдяки участі в танцювальному шоу" Танці з зірками", причому раніше талановита танцівниця стала відома після участі в шоу" Танцюють всі", де потрапила до трійки кращих танцівниць України.

Зараз Ілона продовжує активно соціальні мережі і ділитися з шанувальниками моментами з життя. Цього разу артистка показала досить сміливий образ у вбранні з сіточкою і бахромою.

Причому чорний комплект під незвичайним одягом підкреслив фігуру Гвоздьовий, над якою після пологів вона дуже багато працювала.

"Робочий процес" - пише під відео Ілона. "Вау!"- відповідають шанувальники.

Також Ілона поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах дівчина красується перед камерою в різних нарядах. Танцівниця переміряла багато суконь, в тому числі коротке біле плаття, в якому відмінно видно її засмаглі форми.

Раніше Politeka писала, що Полякова з Гвоздьової з "танців з зірками" помірялися фігурками в купальниках: "кадри не менш ефектні...".

Нагадаємо, що Гвоздьова з "танців з зірками" в купальнику побешкетувала з чоловіком на яхті: "ні секунди про це не пошкодувала!".

A ще Politeka повідомляла, що Гвоздьова розповіла, чому не спілкується з Остапчуком після "танців з зірками": "переконувала, щоб він не бив морду...".