Гвоздева хорошо поработала над собой

Популярная танцовщица из шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева сменила образ и показала первые кадры со съемок

Гвоздева прославилась благодаря участию в танцевальном шоу "Танцы со звездами", причем ранее талантливая танцовщица стала известна после участия в шоу "Танцуют все", где попала в тройку лучших танцовщиц Украины.

Сейчас Илона продолжает активно социальные сети и делиться с поклонниками моментами из жизни. В этот раз артистка показала довольно смелый образ в наряде с сеточкой и бахромой.

Причем черный комплект под необычной одеждой подчеркнул фигуру Гвоздевой, над которой после родов она очень много работала.

"Рабочий процесс" - пишет под видео Илона. "Вау!" - отвечают поклонники.

Также Илона поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах девушка красуется перед камерой в разных нарядах. Танцовщица перемерила много платьев, в том числе короткое белое платье, в котором отлично видны её загорелые формы.

Ранее Politeka писала, что Полякова с Гвоздевой из "Танцев со звездами" померились фигурками в купальниках: "кадры не менее эффектные...".

Напомним, что Гвоздева из "Танцев со звездами" в купальнике пошалила с мужем на яхте: "Ни секунды об этом не пожалела!".

A еще Politeka сообщала, что Гвоздева рассказала, почему не общается с Остапчуком после "Танцев со звездами": "Убеждала, чтобы он не бил морду...".