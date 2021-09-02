Стало відомо, хто замінить Тіну Кароль в ролі співведучої "Танців з зірками"

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на телеграм-канал "культурна пральня", співачка і багаторічна ведуча Тіна Кароль в цьому сезоні не братиме участі в "Танцях з зірками". Телеведучий Юрій Горбунов сам вестиме прямі ефіри на паркеті проекту.

Тим часом співведучою Горбунова в голд-румі буде красуня-модель Іванна Онофрійчук. Її мальдівське весілля з казахським бізнесменом Алмазом деякий час тому обговорювали в багатьох соцмережах і засобах масової інформації.

Відомо, що дівчина має досвід телеведучої, вона відома глядачам за програмою "Без краватки" на НЛО TV та Україні. Також Іванна кілька разів в якості ведучої з'являлася на балконі "Танців з зірками" минулого сезону. Нагадаємо, що прем'єра нового сезону танцювального шоу відбудеться вже цієї неділі, 5 вересня.

Нагадаємо, Хореограф "Танців з зірками" Шоптенко показала, як Харлан валяє дурня: нові кадри репетицій.

Як повідомляла Politeka, "Танці з зірками "несподівано втратили одну з кращих танцівниць, перші подробиці: "Дуже шкода".

Також Politeka писала, що Фагот і Артур Логай вперше засвітили своїх партнерок-красунь на "Танцях з зірками": "Точно вас здивує".