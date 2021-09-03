На презентації проєкту "Танці з зірками" з'явилися всі зіркові учасники шоу, а також показали їх партнерів

Скоро на телеекрани вийде п'ятий сезон шоу "Танці з зірками", пише Politeka.net. Творці проекту обіцяють здивувати.

Вже відомі імена зіркових учасників, серед яких: артисти Джамала, Фагот з "ТНМК", солістка "KAZKA» Олександра Зарицька, Дмитро Каднай, танцюрист Олексій Суровцев, зірка «Жіночого кварталу» Анастасія Оруджова, гуморист Іван Люленов, актор Костянтин Войтенко і так далі.

2 вересня пройшла презентація проекту, на якому представили також партнерів знаменитостей.

Танцюристів оголошував ведучий Юрій Горбунов, а вони влаштовували свою міні-презентацію у вигляді танців.

Серед хореографів були чемпіони з танців, а також фіналісти престижних конкурсів: Анна Кареліна, Аліна Лі, Олексій Базель, Даніела Преап, Макс Леонов, Ліза Русина, Марія Колосова, Юрій Мєшков, Антон Нестеренко, Роксолана Маланчук, Денис Самсон, Катерина Трішина, Яна Цибульська.

Також в цьому сезоні бере участь колишній чоловік співачки Ірини Білик, відомий танцюрист Дмитро Дікусар.

Зазначимо, цього року Тіна Кароль не буде ведучою шоу, тепер компанію Юрію Горбунову складе телеведуча Іванна Онофрійчук.

Членами журі стали хореограф Влад Яма, українська прима-балерина Катерина Кухар, і багаторазовий учасник американських "Танців з зірками" Макс Чмерковський.

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