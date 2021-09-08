Популярная украинская певица Тина Кароль отстранилась от участия в нескольких шоу

Сейчас артистка никак не комментирует свои планы на будущее и не рассказывает о грядущих проектов. При этом от участия в шоу «Голос» и «Танцы со звездами» артистка отказалась и в новых сезонах она не участвует.

Сейчас певица уделяет время себе, начала показывать, как проводит время дома или на отдыхе, а также умилила личным видео с домашним питомцем во время поездки в Карпаты. Держа на руках породистую собачку, Тина позировала во время прогулки без всяких нарядов и макияжа.

«Не бойся, засыпай, я твой алабай; какая милота🥰🐶; Милота; Тиночка собачка прелесть Тину все любят!!! уснет моментально!!!; И я хочу на ручки « - написали Фанаты.

Отметим, сейчас тем временем все еще активно обсуждают также отсутствие Тины в роли телеведущей в очередном сезоне «Танців з зірками». Место Кароль заняла модель Иванна Онуфрийчук, после чего фанаты взбунтовались, отмечая в комментариях свое недовольство:

«Можно забыть про «танцы», без Тины они погасли😔; Как же обидно что нет больше там Тины(((; действительно Тины очень не хватает. Она настоящее украшение этого проекта... Яркое и незаменимое; Очень жаль,что Тина больше не ведёт эфир((Она была вишенкой на торте♥️♥️ А ещё и из голоса ушла(((«.

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