Новая ведущая шоу "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук отправилась после съемок к мужу

В первом эфире очередного сезона танцевального шоу стало известно, что заменой Тины Кароль в роли телеведущей будет Иванна Онуфрийчук. Девушка ранее начинала свою карьеру в качестве модели, а потом уже стала ведущей нескольких программ и продолжает работать ею по сей день.

Сейчас об Иванне заговорили довольно активно, ведь она будет вместо Тины Кароль, уход которой из шоу так толком и не объяснили создатели шоу. Иванна же стала обсуждаемой после того, как в этом году вышла замуж за казахского бизнесмена Алмаза, который живет во Швейцарии.

К нему на свидание после съемок первого эфира и отправилась Онуфрийчук. Ее супруг-миллионер очень занят и им приходится жить на две страны, ведь карьеру девушка строит в Украине, а ее муж работает во Швейцарии.

«Мой супруг не медийный человек и немного некомфортно себя чувствует под прицелом камер и софитов. Тем не менее Алмаз очень уважает мою работу и понимает, что публичность - неотъемлемая ее часть» - ранее рассказала девушка.

Напомним, что Горбунов объявил имена всех хореографов, которые будут участвовать в "Танцях з зірками".

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