Новая ведущая популярного шоу «Танці з зірками» Иванна Онуфрийчук поделилась приятными моментами со своего первого эфира в этой роли

Как известно, в новом сезоне популярного танцевального шоу Онуфрийчук заменила Тину Кароль в роли ведущей. Иванна начинала карьеру как модель, однако со временем стала вести передачи на телевидении, и продолжает это делать по сей день.

В новом посте на своей странице в Инстаграм Онуфрийчук решила поделиться некоторыми моментами со своего первого эфира в качестве постоянной ведущей «Танців».

«Хочу оставить эти невероятные моменты здесь и еще раз поблагодарить каждого из вас за хорошие слова, поздравления, репосты ... Я все вижу. Ваша поддержка - мои крылья. До новой встречи уже в это воскресенье! coming soon», - написала Иванна.

На фото и видео ведущую можно увидеть на съемочной площадке в ее роскошном красном платье. На кадрах она старательно выполняет свои обязанности ведущей, несмотря на шум и крики вокруг.

Поклонники поддержали ведущую.

«Вы невероятно красивая, удачи вам», «Просто непревзойденная», «Очаровательная», «Невероятно красивая ведущая», - пишут люди.

Напомним, продюсер «Танців з зірками» Завадюк поставил точку в спорах по поводу ухода Тины Кароль.

Как сообщала Politeka, новая ведущая "Танців з зірками" показала, какой сюрприз ей устроил муж-миллионер.

Также Politeka писала, что новая ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук покинула Украину после первого эфира.