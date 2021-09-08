Новая ведущая шоу "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук похвасталась роскошным подарком от мужа
Неожиданной и весьма резонансной новостью для поклонников танцевального шоу стал тот факт, что в этом году продюсеры проекта решили полностью обновить состав хореографов, набрав свежие лица. Причем неизменную ведущую проекта заменила новая красавица.
Вместо певицы Тины Кароль, из года в год появляющейся на различных шоу, телеведущей стала Иванна Онуфрийчук. Об украинской телеведущей Иванне Онуфрийчук многие узнали после новости о том, что она вышла замуж за казахского бизнесмена-миллионера по имени Алмаз. Красивые фотографии с их свадьбы на Мальдивах вызвали немалый ажиотаж.
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Сейчас, после премьеры первого эфира обновленных «Танцев», супруг телеведущей решил трогательно ее поздравить и буквально завалил спальню надувными шариками, розовыми розами в огромном букете и пожеланиями.
Сама Иванна поспешила показать, как ее балует муж после премьеры выпуска.
Тем временем пользователи с энтузиазмом обсуждают появление Онуфрийчук и неожиданный уход Кароль. Фанаты певицы возмутились положением дел. По слухам, Тина, якобы обиделась на продюсеров за то, что в прошлом сезоне победу отдали Санте Димопулос, а не ее подруге Юле Саниной, оказавшейся в итоге на втором месте.
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Politeka рассказывала, Тины Кароль впервые не будет на "Танцях з зірками", нашли неожиданную замену: фото новой ведущей