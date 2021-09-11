Новая ведущая шоу "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук показала, как балует мужа на отдыхе

Иванна Онуфрийчук стала новой ведущей танцевального шоу и сразу приковала к себе взгляды. И хотя многие реагируют неоднозначно из-за этой новости только потому, что привыкли видеть в этой роли Тину Кароль, сама девушка со своей ролью справилась отлично.

Причем после съемок Иванна поспешила сразу на свидание с мужем, который живет в Швейцарии, там девушка успела порадовать супруга неожиданным сюрпризом и рассказала, как удивить вторую половинку, поделившись своими лайфхаками:

«Лайфхаки для вас, девочки. Устройте мужу романтик. Это может быть ужин, просмотр фильма или совместный поход на спа-процедуры.

Удивите любимого и дайте почувствовать ему себя особенным!) Вы можете посвятить ему песню, стихотворение, танец или приготовить его любимое блюдо детства 😃

Если у вас до сих пор нет общего хобби, обязательно найдите. Например, нас с мужем очень сблизили хайкинг и покорения новых вершин.

Подарите эмоции. Возможно у вашего мужа есть мечта прыгнуть с парашютом или принять участие в гонках.

Любите как в детстве. Оставляйте романтические записочки.

И запомните, когда женщина проявляет иногда инициативу, это придает вашим отношениям особых красок. Однако, основные проявления должны идти от мужчины, ведь мужчинам очень важно чувствовать себя завоевателями и лидерами» - выразила свое мнение Иванна.

Как можно заметить, сейчас об Иванне заговорили довольно активно, ведь она будет вместо Тины Кароль, уход которой из шоу так толком и не объяснили создатели шоу. Иванна же стала обсуждаемой после того, как в этом году вышла замуж за казахского бизнесмена Алмаза, который живет во Швейцарии.

К нему на свидание после съемок первого эфира и отправилась Онуфрийчук. Ее супруг-миллионер очень занят и им приходится жить на две страны, ведь карьеру девушка строит в Украине, а ее муж работает во Швейцарии.