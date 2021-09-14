Новая ведущая шоу "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук показала, какой сюрприз получила после эфира от своего мужа-миллионера

Как передает Politeka.net, Иванна Онуфрийчук является известной телеведущей и актрисой. Она принимала участие в съемках множества творческих проектов и также, проявила себя как модель. Недавно стало известно, что она заменила место Тины Кароль на шоу "Танці з зірками".

На этот раз Иванна Онуфрийчук поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах она показывает, какой сюрприз её ждал после эфира шоу "Танці з зірками". Иванна держит огромный букет цветов и белого плющевого мишку.

"Любимый снова поздравил меня с эфиром. Очень скучаю по нему", призналась телеведущая.

Как известно, телеведущая замужем за казахским бизнесменом Алмазом. Она не раз говорила, что он не медийная личность, но уважает её работу. У него бизнес в Швейцарии и поэтому он живет там.

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