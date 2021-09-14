Новая ведущая шоу "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук показала, какой сюрприз получила после эфира от своего мужа-миллионера
Как передает Politeka.net, Иванна Онуфрийчук является известной телеведущей и актрисой. Она принимала участие в съемках множества творческих проектов и также, проявила себя как модель. Недавно стало известно, что она заменила место Тины Кароль на шоу "Танці з зірками".
На этот раз Иванна Онуфрийчук поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах она показывает, какой сюрприз её ждал после эфира шоу "Танці з зірками". Иванна держит огромный букет цветов и белого плющевого мишку.
"Любимый снова поздравил меня с эфиром. Очень скучаю по нему", призналась телеведущая.
Филиппа Киркорова потрясла внезапная кончина известной певицы: "Этого не может быть"
Горбунов показал, что творилось за кулисами "Танців з зірками" после вылета Люленова: "Лучше пускай юморит..."
Звезда "Орел и Решка" Андраде в купальнике рассмешила неожиданной компанией на море: "Потап помолодел"
Трагически закончились поиски украинки, тело вытащили из воды: "Жаловалась на бойфренда и плакала"
Огромная змея в одесском трамвае ошарашила людей, фото: "Ползала по спине"
Как известно, телеведущая замужем за казахским бизнесменом Алмазом. Она не раз говорила, что он не медийная личность, но уважает её работу. У него бизнес в Швейцарии и поэтому он живет там.
Ранее сообщалось, Онуфрийчук после первого эфира "Танців з зірками" эмоционально обратилась к украинцам: "Хочу каждого из вас..."
Также, новая ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук показала, чем балует мужа-миллионера: "Лайфхаки для вас, девочки"
Politeka рассказывала, новая ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук покинула Украину после первого эфира: что произошло