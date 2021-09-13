Нова ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук під час ефіру принизила Тіну Кароль, яка раніше була на її місці

Як передає Politeka.net, Іванна Онуфрійчук є відомою телеведучою та актрисою. Вона брала участь у зйомках безлічі творчих проектів і також, проявила себе як модель. Нещодавно стало відомо, що вона замінила місце Тіни Кароль на шоу "Танці з зірками".

Вчора пройшов другий ефір шоу "Танці з зірками", його темою був "Вечір кохання". Під час ефіру Іванна Онуфрійчук звертається до Ірини Білик. Варто відзначити, що Ірина Білик цього разу була ведучою зоряного балкона на шоу.

"Ірочка, Привіт! Я так щаслива бачити тебе на балконі. У минулому ефірі я сказала, що у мене є дві улюблені співачки - Євгенія Власова і Тіна Кароль.

Але я трохи помилилася - Женя Власова і ти", - звернулася до Ірини Білик телеведуча.

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