Новая ведущая шоу "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук показала, как ее балует богатый муж

Как передает Politeka.net, телеведущая, которая заменила в шоу Тину Кароль, замужем за казахским бизнесменом Алмазом. У мужчины бизнес в Швейцарии, где он и проживает. На свежих фото в Инстаграм Иванна показала, как проводит время с любимым.

«8 - особая цифра для нас. Ежемесячно мы с любимым отмечаем годовщину нашей помолвки и любви. В этот раз муж очень хотел переплюнуть мой сюрприз с горячей ванной в озере и у него получилось! 8 сентября он устроил мне романтический полет над Швейцарией и хочу сказать, что лобстера с ресторанной подачей в воздухе я еще не пробовала», - отметила красотка.

В комментариях ей оставили массу восторженных отзывов.

«Вы прекрасная пара. Невероятно хороший сюрприз сделал муж. Я вам хочу пожелать огромной любви, искренности вам и взаимной поддержки», «Круто», «Фантастика! Как красиво!», «Очаровательно выглядите», «Ваааай, муж у вас настоящий романтик. Бомбезный сюрприз приготовил. Вы невероятная пара», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Иванна Онуфрийчук неожиданно унизила Тину Кароль перед Билык: "Немного ошиблась".

Как сообщала Politeka, Иванна Онуфрийчук призналась, о ком думала во время второго эфира: "В атмосфере романтики..."

Также Politeka писала, что Иванна Онуфрийчук получила необычный сюрприз от своего миллионера: "Очень скучаю".