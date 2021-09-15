Ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук зізналася, що присвятила другий випуск проекту своєму чоловікові

Іванна замінила на популярному танцювальному шоу Тіну Кароль, яка багатьом полюбилася в якості ведучої. Втім, Онуфрійчук відмінно справляється зі своєю новою роллю, і вже встигла завоювати прихильність багатьох глядачів.

Другий ефір "Танців" став "Вечором кохання". Як пише Politeka.net, у новому пості на своїй сторінці в Instagram Онуфрійчук розповіла, що це означало для неї.

"Другий ефір "Танців з зірками" був присвячений любові. В атмосфері суцільної романтики кожен учасник танцював серцем і ділився неосяжною любов'ю з глядачами і близькими. Ну а я присвячую цей ефір своєму коханому чоловікові. Спасибі Всесвіту, що подарувала мені тебе", - зворушливо написала Іванна.

Вона також поділилася фото, на яких позувала в розкішній білій сукні для ефіру.

Відзначимо, що Онуфрійчук заміжня за казахським підприємцем-мільйонером Алмазом, який живе в Швейцарії. Незважаючи на велику відстань між ними, пара регулярно знаходить час для романтичних зустрічей, адже Іванна часто прилітає до свого чоловіка в гості.

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