Ведущая шоу «Танці з зірками» Иванна Онуфрийчук призналась, что посвятила второй выпуск проекта своему супругу

Иванна заменила на популярном танцевальном шоу Тину Кароль, которая многим полюбилась в качестве ведущей. Впрочем, Онуфрийчук отлично справляется со своей новой ролью, и уже успела завоевать благосклонность многих зрителей.

Второй эфир «Танцев» стал «Вечером любви». Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Онуфрийчук рассказала, что это значило для нее.

«Второй эфир «Танців з зірками» был посвящен любви. В атмосфере сплошной романтики каждый участник танцевал сердцем и делился необъятной любовью со зрителями и близкими. Ну а я посвящаю этот эфир своему любимому мужчине. Спасибо Вселенной, что подарила мне тебя», - трогательно написала Иванна.

Она также поделилась фото, на которых позировала в роскошном белом платье для эфира.

Отметим, что Онуфрийчук замужем за казахским предпринимателем-миллионером Алмазом, который живет в Швейцарии. Несмотря на большое расстояние между ними, пара регулярно находит время для романтических встреч, ведь Иванна часто прилетает к своему супругу в гости.

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