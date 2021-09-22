Новая ведущая шоу "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук покрасовалась в платье принцессы

Как пишет Politeka.net, для каждого эфира для Онуфрийук готовят новый эффектный наряд. В третьем выпуске она появилась в красивом желтом платье.

«Третий эфир @ tanci1plus1 не оставил равнодушным никого. Год, изменивший жизнь наших звездных участников: столько искренности, смелости и открытости. Это дорогого стоит. Но мы все помним год, который кардинально изменил проект. Год, когда из жизни ушел великий человек - Григорий Чапкис. Поэтому легендарному народному артисту Украины, хореографу и почетному члену жюри @ tanci1plus1 был посвящен отдельный душевный номер», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов. Судя по отзывам, зрителям уже успела полюбиться новая ведущая.

«Очаровательно выглядите», «Чрезвычайный эфир!», «Ваш образ восхитительный», «Вы как солнышко», «Ты всегда на высоте, Бро!», «Стиль просто бомба», «Вы очень красивая!!! И очень крутая ведущая и блогер», - пишут пользователи сети.

Также Иванна опубликовала фото с покойным Григорием Чапкисом, растрогав зрителей.

Напомним, что Иванна Онуфрийчук показала, как ее балует богатый муж: «Ежемесячно мы с любимым…».

Как сообщала Politeka, Иванна Онуфрийчук показала мужа-миллионера на романтической прогулке: "Состоятельный мужчина".

Также Politeka писала, что Иванна Онуфрийчук в шелковом халатике показала, как готовится к шоу: "Готовы?".