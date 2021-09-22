Новая ведущая шоу "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук покрасовалась в платье принцессы
Как пишет Politeka.net, для каждого эфира для Онуфрийук готовят новый эффектный наряд. В третьем выпуске она появилась в красивом желтом платье.
«Третий эфир @ tanci1plus1 не оставил равнодушным никого. Год, изменивший жизнь наших звездных участников: столько искренности, смелости и открытости. Это дорогого стоит. Но мы все помним год, который кардинально изменил проект. Год, когда из жизни ушел великий человек - Григорий Чапкис. Поэтому легендарному народному артисту Украины, хореографу и почетному члену жюри @ tanci1plus1 был посвящен отдельный душевный номер», - подписала фото звезда.
В комментариях ей оставили массу приятных слов. Судя по отзывам, зрителям уже успела полюбиться новая ведущая.
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«Очаровательно выглядите», «Чрезвычайный эфир!», «Ваш образ восхитительный», «Вы как солнышко», «Ты всегда на высоте, Бро!», «Стиль просто бомба», «Вы очень красивая!!! И очень крутая ведущая и блогер», - пишут пользователи сети.
Также Иванна опубликовала фото с покойным Григорием Чапкисом, растрогав зрителей.
Напомним, что Иванна Онуфрийчук показала, как ее балует богатый муж: «Ежемесячно мы с любимым…».
Как сообщала Politeka, Иванна Онуфрийчук показала мужа-миллионера на романтической прогулке: "Состоятельный мужчина".
Также Politeka писала, что Иванна Онуфрийчук в шелковом халатике показала, как готовится к шоу: "Готовы?".