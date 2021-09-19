Нова ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук показала, як насправді проходить її підготовка до нового ефіру проекту

Іванна стала популярна в мережі вже давно, проте обговорювати телеведучу стали відразу після того, як вона замінила Тіну Кароль на танцювальному шоу. Далеко не всі поставилися до цього позитивно, хоча сама Онуфрійчук винесла всі несправедливі нападки і обговорення.

Цього разу вона вирішила показати, як зазвичай проходить її підготовка до зйомок ефіру. В одному халатику Іванна позувала поруч зі стилістом, що займається її перетворенням.

"Сьогоднішній вечір на танцях торкнеться серця кожного, адже тема ефіру по-справжньому особлива - «рік, який змінив моє життя»? 🙈 Не пропустіть! ♥ ️ "- написала під відео Іванна.

Шанувальники підтримали «" просто неймовірна; прекрасна; така шикарна Іванна; чому це так добре» - пишуть в мережі.

Також ми писали, що Іванна одружена з казахським бізнесменом Алмазом. У чоловіка бізнес в Швейцарії, де він і проживає. На свіжих фото в Instagram Іванна показала, як проводить час з коханим.

"8-особлива цифра для нас. Щомісяця ми з коханим відзначаємо річницю наших заручин і любові. Цього разу чоловік дуже хотів переплюнути мій сюрприз з гарячою ванною в озері і у нього вийшло! 8 вересня він влаштував мені романтичний політ над Швейцарією і хочу сказати, що лобстера з ресторанною подачею в повітрі я ще не пробувала», - зазначила красуня.

Нагадаємо, що Іванна Онуфрійчук несподівано принизила Тіну Кароль перед Білик:"трохи помилилася".

Як повідомляла Politeka, Іванна Онуфрійчук зізналася, про кого думала під час другого ефіру: "в атмосфері романтики..."

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