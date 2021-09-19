Новая ведущая шоу "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук показала, как на самом деле проходит ее подготовка к новому эфиру проекта

Иванна стала популярна в сети уже давно, однако обсуждать телеведущую стали сразу после того, как она заменила Тину Кароль на танцевальном шоу. Далеко не все отнеслись к этому положительно, хотя сама Онуфрийчук вынесла все несправедливые нападки и обсуждения.

В этот раз она решила показать, как обычно проходит ее подготовка к съемкам эфира. В одном халатике Иванна позировала рядом со стилистом, занимающимся ее преображением.

«Сегодняшний вечер на Танцах коснется сердца каждого, ведь тема эфира по-настоящему особенная - «Год, который изменил мою жизнь» 😌 Готовы к откровенным признаниям? 🙈 Не пропустите! ♥ ️» - написала под видео Иванна.

Поклонники поддержали: «Просто невероятная; прекрасная; такая шикарная Иванна; почему это так хорошо» - пишут в сети.

Также мы писали, что Иванна замужем за казахским бизнесменом Алмазом. У мужчины бизнес в Швейцарии, где он и проживает. На свежих фото в Инстаграм Иванна показала, как проводит время с любимым.

«8 - особая цифра для нас. Ежемесячно мы с любимым отмечаем годовщину нашей помолвки и любви. В этот раз муж очень хотел переплюнуть мой сюрприз с горячей ванной в озере и у него получилось! 8 сентября он устроил мне романтический полет над Швейцарией и хочу сказать, что лобстера с ресторанной подачей в воздухе я еще не пробовала», - отметила красотка.

Напомним, что Иванна Онуфрийчук неожиданно унизила Тину Кароль перед Билык: "Немного ошиблась".

Как сообщала Politeka, Иванна Онуфрийчук призналась, о ком думала во время второго эфира: "В атмосфере романтики..."

Также Politeka писала, что Иванна Онуфрийчук получила необычный сюрприз от своего миллионера: "Очень скучаю".