Нова ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук показала чуттєві кадри, на яких позує в обіймах свого чоловіка-мільйонера

Як відомо, Іванна, яка замінила на "Танцях" Тіну Кароль в ролі ведучої, одружена з казахським бізнесменом Алмазом. Мільйонер живе в Швейцарії, де і займається бізнесом, а Онуфрійчук регулярно літає до нього у вільний від зйомок час.

В один з таких візитів парочка вирішила влаштувати собі романтичну фотосесію на вулицях міста Лозанна. Як пише Politeka.net, Іванна поділилася чуттєвими кадрами у своєму Instagram.

Для прогулянки з коханим ведуча одягла романтичну сукню кремового кольору з розлітається спідницею і жіночним декольте. Її чоловік позував у білих брюках і простій сорочці в клітинку.

На кадрах Іванна виглядає дуже щасливою, позуючи в обіймах чоловіка і з ним під ручку.

"На цих фото стільки тепла...Як ж хочеться, щоб ми зберегли його назавжди", - підписала кадри ведуча.

Її шанувальники не змогли пройти повз цю посаду.

"Дуже красиві", "Будьте щасливі!", "Ви дуже хороша пара", "яка краса! Відкриваю інсту і бачу Вас", "ці кадри повинні бути у відомому глянці", "вражаюче.. Алмаз такий заможний, впевнений в собі харизматичний чоловік, і в той же час поруч з жінкою такий ніжний", - пишуть люди.

Нагадаємо, ведуча "Танців з зірками" в шовковому халатику показала, як зазвичай готується до шоу.

Як повідомляла Politeka, ведуча "Танців з зірками" показала, як її балує багатий чоловік.

Також Politeka писала, що нова ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук отримала незвичайний сюрприз від свого мільйонера.