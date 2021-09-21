Новая ведущая шоу «Танці з зірками» Иванна Онуфрийчук показала чувственные кадры, на которых позирует в объятиях своего мужа-миллионера
Как известно, Иванна, заменившая на «Танцях» Тину Кароль в роли ведущей, замужем за казахским бизнесменом Алмазом. Миллионер живет в Швейцарии, где и занимается бизнесом, а Онуфрийчук регулярно летает к нему в свободное от съемок время.
В один из таких визитов парочка решила устроить себе романтическую фотосессию на улицах города Лозанна. Как пишет Politeka.net, Иванна поделилась чувственными кадрами в своем Инстаграм.
Для прогулки с любимым ведущая надела романтичное платье кремового цвета с разлетающейся юбкой и женственным декольте. Ее супруг позировал в белых брюках и простой рубашке в клеточку.
На кадрах Иванна выглядит очень счастливой, позируя в объятиях мужа и с ним под ручку.
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«На этих фото столько тепла...Как же хочется, чтобы мы сохранили его навсегда», - подписала кадры ведущая.
Ее поклонники не смогли пройти мимо этого поста.
«Очень красивые», «Будьте Счастливы!», «Вы очень хорошая пара», «Какая красота! Открываю инсту и вижу Вас», «Эти кадры должны быть в известном глянце», «Поразительно.. Алмаз такой состоятельный, уверенный в себе харизматичный мужчина, и в то же время рядом с женщиной такой нежный», - пишут люди.
Напомним, ведущая «Танців з зірками» в шелковом халатике показала, как обычно готовится к шоу.
Как сообщала Politeka, ведущая «Танців з зірками» показала, как ее балует богатый муж.
Также Politeka писала, что новая ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук получила необычный сюрприз от своего миллионера.