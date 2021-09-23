Нова ведуча шоу «Танці з зірками» Іванна Онуфрійчук поділилася ефектними кадрами, зробленими біля води

Як передає Politeka.net, в Instagram у нової зірки проекту з'явилося фото, на якому вона позувала в леопардовому боді і чорній фатиновій спідниці. Образ доповнювали грубі високі черевики. 35-річна ведуча підняла руки, похвалившись стрункою фігуркою.

"Лайктайм. Ви знаєте, що робити! А найактивніші отримають сердечка від мене", - підписала фото зірка, закликавши своїх шанувальників бути активними в мережі.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів.

"Неймовірна жінка", "У вас велике майбутнє", "На вас можна дивитися вічно", "Ви така красуня", "Де ж ти була весь час?", "Таку красу не можна ховати", "Супер дівчина", - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що Іванна Онуфрійчук замінила на шоу беззмінну ведучу Тіну Кароль. Раніше красуня працювала моделлю і ведучою. Вона багато брала участь в конкурсах краси, де завойовувала різні титули. Відомо, що вона одружена з казахським бізнесменом, який живе в Швейцарії. Пара часто бачиться, адже зірка регулярно літає до чоловіка.

Нагадаємо, що Іванна Онуфрійчук у шовковому халатику показала, як готується до «танців з зірками».

Як повідомляла Politeka, Іванна Онуфрійчук зворушила кадром з Григорієм Чапкісом: "Змінив проект".

Також Politeka писала, що Іванна Онуфрійчук показала багатого чоловіка на особистій прогулянці:"такий заможний".