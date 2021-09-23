Новая ведущая шоу «Танці з зірками» Иванна Онуфрийчук поделилась эффектными кадрами, сделанными возле воды
Как передает Politeka.net, в Инстаграм у новой звезды проекта появилось фото, на котором она позировала в леопардовом боди и черной фатиновой юбке. Образ дополняли грубые высокие ботинки. 35-летняя ведущая подняла руки, похваставшись стройной фигуркой.
«Лайктайм. Вы знаете, что делать! А самые активные получат сердечки от меня», - подписала фото звезда, призвав своих поклонников быть активными в сети.
В комментариях красотке оставили массу приятных слов.
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«Невероятная женщина», «У вас большое будущее», «На вас можно смотреть вечно», «Вы такая красотка», «Где же ты была все время?», «Такую красоту нельзя прятать», «Супер девушка», - пишут пользователи сети.
Отметим, что Иванна Онуфрийчук заменила на шоу бессменную ведущую Тину Кароль. Ранее красотка работала моделью и ведущей. Она много участвовала в конкурсах красоты, где завоевывала различные титулы. Известно, что она замужем за казахским бизнесменом, который живет в Швейцарии. Пара часто видится, ведь звезда регулярно летает к мужу.
Напомним, что Иванна Онуфрийчук в шелковом халатике показала, как готовится к «Танцам со звездами».
Как сообщала Politeka, Иванна Онуфрийчук тронула кадром с Григорием Чапкисом: «Изменил проект».
Также Politeka писала, что Иванна Онуфрийчук показала богатого мужа на их совместной прогулке: "Такой состоятельный".