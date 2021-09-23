Новая ведущая шоу «Танці з зірками» Иванна Онуфрийчук поделилась эффектными кадрами, сделанными возле воды

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у новой звезды проекта появилось фото, на котором она позировала в леопардовом боди и черной фатиновой юбке. Образ дополняли грубые высокие ботинки. 35-летняя ведущая подняла руки, похваставшись стройной фигуркой.

«Лайктайм. Вы знаете, что делать! А самые активные получат сердечки от меня», - подписала фото звезда, призвав своих поклонников быть активными в сети.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

«Невероятная женщина», «У вас большое будущее», «На вас можно смотреть вечно», «Вы такая красотка», «Где же ты была все время?», «Такую красоту нельзя прятать», «Супер девушка», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Иванна Онуфрийчук заменила на шоу бессменную ведущую Тину Кароль. Ранее красотка работала моделью и ведущей. Она много участвовала в конкурсах красоты, где завоевывала различные титулы. Известно, что она замужем за казахским бизнесменом, который живет в Швейцарии. Пара часто видится, ведь звезда регулярно летает к мужу.

Напомним, что Иванна Онуфрийчук в шелковом халатике показала, как готовится к «Танцам со звездами».

Как сообщала Politeka, Иванна Онуфрийчук тронула кадром с Григорием Чапкисом: «Изменил проект».

Также Politeka писала, что Иванна Онуфрийчук показала богатого мужа на их совместной прогулке: "Такой состоятельный".