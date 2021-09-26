Стартовал четвертый выпуск "Танців з зірками", собравший тысячи зрителей у телеэкранов
На официальной страничке проекта опубликовали свежее фото с его ведущими - неизменным Юрием Горбуновым и новой красоткой, заменившей Тину Кароль в этом сезоне, моделью и женой казахского миллионера Иванной Онуфрийчук, передает Politeka.net.
"Просто сейчас начинаем феерический эфир главного танцевального шоу страны - «Ночь латины»! Правила остаются неизменными! Жюри выставит свои оценки, к которым мы добавим результат голосования зрителей. Чья сумма будет наименьшей, та пара покинет шоу! Поэтому, обязательно поддерживайте своих фаворитов!", - говорится в подписи к фото.
В кадре Горбунов предстал в черной рубашке и брюках, а также белом пиджаке, а его напарница в приталенном платье бронзового оттенка.
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Стоит отметить, публика привыкшая видеть Кароль на балконе, сразу не взлюбила Онуфрийчук. Иванне то и дело достается в комментариях. Этот раз не исключение. Правда некоторые все же удостоили девушку комплиментами.
"Что за ведущая? Смех"
"Кто эта ведущая? Откуда она? - она так хамит всем в коментах у себя … просто 🤢"
"Кто-то обратил внимание, что выбрали ведущую тупо с голосом Тины Кароль 😂 прислушайтесь 😂 - мне кажется она просто пародирует 😏"
"Прекрасный тандем ведущих👏"
"Образ Иванны просто отпад 😍"
"От Горбунова уже просто тошнит...Как и от его супруги 😏"
Напомним, что ведущая «Танців з зірками» в халатике козырнула отдыхом в Швейцарии: «Райское наслаждение»
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