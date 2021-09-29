Известный исполнитель Олег Винник поразил "волчиц" новым образом со шляпой

Как сообщает Politeka.net, известный украинский певец, "повелитель волчиц" Олег Винник поразил свою армию фанаток необычным образом. Снимок в "новой" внешности артист опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

Как видно, на черно-белой фотографии Олег позирует, сидя в "опасной" позе, он как будто в этот момент принимает вызов. Перед камерой артист появился в стильном образе – на нем темный бархатный пиджак и белая расстегнутая на груди рубашка. Волосы певца зачесаны назад и прикрыты необычный черной шляпой интересного фасона.

В подписи к фотографии Винник обратился к фанатам: "Впервые в своей жизни хочу передать вам полномочия придумать подпись к этому фото. Наиболее точный комментарий опубликую у себя на странице под следующими фотографиями в этом образе. Интересно почитать ваши идеи".

Конечно же фанатки приняли вызов и начали активно комментировать снимок, управляясь в остроумии: "Киса, ты мне нравишься, но сегодня ничего не будет", "Безумный Шляпник", "Мистер счастье!", "Казанова", "Если вам грустно и одиноко, тогда я иду к вам", "Я пришел сюда похвастаться новой шляпкой и соблазнить пару юных волчиц. Как видите, шляпой я уже похвастался", "Однажды Олегу Виннику стало жарко, так и появилась зима".

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