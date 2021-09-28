Любопытные кадры появились с Олегом Винником и блогером Natella Kirs на съемках второго сезона "Маски"

Как известно, 48-летний Винник является одним из звездных детективов шоу "Маска", которому вместе с Олей Поляковой, Настей Каменских, Дзидзьо и Андреем Данилко придется угадывать знаменитостей, скрывающихся под самыми невероятными костюмами.

Старт "Маски" запланирован на конец октября, но уже сейчас известно о некоторых изменениях. Так, ведущей backshow стала блогер Natella Kirs, которая расскажет о закулисье самого загадочного проекта. На страничке "Маски" в Инстаграм в разделе "сториз" опубликовали интересные фрагменты со съемок, на которых Натэлла засветилась с Олегом, передает Politeka.net.

Звезда Интернета сначала брала интервью у героев "Маски", в частности у Чеширского кота, а затем переключилась на Винника.

Что именно артист ей сказал, остается пока тайной, но Кирс смущенно отвела взгляд в сторону и даже закрыла глаза, при этом улыбаясь.

Отметим, Natella Kirs стала популярной благодаря своему YouTube-каналу, где обсуждает с позиции зрителя популярные ТВ-шоу. Работа в таком формате, как "Маска", для нее в новинку, но блогер считает, что они с проектом "круто друг друга дополняют".

"А еще у меня собралось много интересных вопросов о тайнах первого сезона, которые еще не были раскрыты. Поэтому могу точно сказать, что наше шоу будет очень крутым", - делилась ранее Natella Kirs.

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