Любопытные кадры с Олегом Винником и его коллегой суперблондинкой появились в Сети

Так, Винник и его напарница в шоу "Маска" певица Оля Полякова готовят совместную песню. Название их творения или хотя бы, о чем они споют дуэтом, хранится пока в тайне. Вообще, звезды напустили тумана на предстоящее событие. Предполагается, что премьера песни произойдет на "Маске".

Недавнее заявление Поляковой заинтриговало поклонников. Артистка сообщила, что у них с Винником "будет ребенок". Конечно, она не имела в виду рождение настоящего дитя, а говорила об их совместном проекте.

Винник решил расставить все точки над "і", но подробностей тоже не стал раскрывать: "Это общая дуэтная песня, больше я не хочу рассказывать", - заявил певец.

На одной из фан-страничек Олега в Инстаграм опубликовали кадры, на которых он предстал с Поляковой в студии звукозаписи, передает Politeka.net. Оля позировала на фото со спины, в серой футболке и голубых спортивных штанах. Волосы артистка собрала в пучок.

"Отхватили себе самого дорогого в Украине звукорежиссёра)) @olegg.vynnyk @polyakovamusic", - говорится в подписи.

Некоторые перепутали Полякову с "тайной женой" Винника - его бэк-вокалисткой Таюне (Таисией Сватко). В Сети давно ходит информация, что блондинка является его законной супругой, более того, якобы у них есть взрослый сын Юлиан, который учится за границей. При этом ни Винник, ни Таюне не подтверждают данную информацию.

"Ой, молодцы, мне так радостно когда вижу вас вместе👏👏🌹👋👍👍"; "Они такие милые ❤️❤️❤️"; "Я сначала подумала, что это Таюне - это Оля Полякова", - комментируют в Сети.

Напомним, что Полякова в белом парике повесилась на Винника за кулисами шоу «Маска»: «Люблю тебя…»

Как сообщала Politeka, "Тайная жена" Олега Винника решилась на важные перемены в жизни: "Поздравляю вас"

Также Politeka писала, что Олег Винник неожиданно обнародовал фото своей "тайной жены": "Столько всего пережили вместе"