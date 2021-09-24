Любопытные кадры с Олегом Винником и его коллегой суперблондинкой появились в Сети

Так, Винник и его напарница в шоу "Маска" певица Оля Полякова готовят совместную песню. Название их творения или хотя бы, о чем они споют дуэтом, хранится пока в тайне. Вообще, звезды напустили тумана на предстоящее событие. Предполагается, что премьера песни произойдет на "Маске".

Недавнее заявление Поляковой заинтриговало поклонников. Артистка сообщила, что у них с Винником "будет ребенок". Конечно, она не имела в виду рождение настоящего дитя, а говорила об их совместном проекте.

Винник и Полякова

Винник решил расставить все точки над "і", но подробностей тоже не стал раскрывать: "Это общая дуэтная песня, больше я не хочу рассказывать", - заявил певец.

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На одной из фан-страничек Олега в Инстаграм опубликовали кадры, на которых он предстал с Поляковой в студии звукозаписи, передает Politeka.net. Оля позировала на фото со спины, в серой футболке и голубых спортивных штанах. Волосы артистка собрала в пучок.

"Отхватили себе самого дорогого в Украине звукорежиссёра)) @olegg.vynnyk @polyakovamusic", - говорится в подписи.

Некоторые перепутали Полякову с "тайной женой" Винника - его бэк-вокалисткой Таюне (Таисией Сватко). В Сети давно ходит информация, что блондинка является его законной супругой, более того, якобы у них есть взрослый сын Юлиан, который учится за границей. При этом ни Винник, ни Таюне не подтверждают данную информацию.

Олег Винник, Таюне

"Ой, молодцы, мне так радостно когда вижу вас вместе👏👏🌹👋👍👍"; "Они такие милые ❤️❤️❤️"; "Я сначала подумала, что это Таюне - это Оля Полякова", - комментируют в Сети.

Напомним, что Полякова в белом парике повесилась на Винника за кулисами шоу «Маска»: «Люблю тебя…»

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