Известный исполнитель Олег Винник рассказал, как пандемия повлияла на его жизнь и творчество

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Олег Винник, который собрал многомиллионную армию фанаток-волчиц, рассказал, что после послабления карантина наконец-то смог возобновить концертную деятельность. Однако, пандемия все же повлияла на жизнь артиста, и ему очень не хватало той любови от фанатов на концертах. Обо всем, что делал на карантине исполнитель рассказал в интервью в программе "Утро с Интером".

Так, по словам Олега, во время карантина он творил – писал новые песни и музыку, а еще ездил в Берлин, где на собственной студии звукозаписи записывал новые хиты. Уже скоро артист пообещал представить новый материал на своих концертах.

"На карантине творил, писал. Что Бог давал, то брал. Волосы отрасли очень. Честно говоря, спорта не было, и я сейчас только-только начинаю, готовлюсь к туру, готовлюсь к спорту. Я знаю, что это будет непросто, потому что огромная пауза, но так должно быть. Я прислушиваюсь к советам врачей", - рассказал Винник.

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