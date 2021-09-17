"Тайная супруга" Олега Винника Таюне поделилась новым видео и обратилась к украинцам

Таюне (Таисия Святко) является известной украинской певицей. Она прославилась благодаря своему таланту и работой с Олегом Винником, она поет на бек-вокале у него. Олег Винник всегда скрывал от общественности свою личную жизнь, однако в сети уже давно "гуляют" слухи о том, что у него роман с бек-вокалисткой. Об этом передает Politeka.net.

На этот раз артистка поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах она обращается к поклонникам. Артистка в джинсовом платье с букетом алых роз позирует перед камерой. Она дополнила образ солнцезащитными очками.

"Ну что, "Подруга" уже звучит в радиоэфире

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А жителей Чернигова сегодня ждёт дополнительный презент - именно там состоится первое живое исполнение моего нового трека", - обратилась к поклонникам Таюне.

Фанаты оставили ей несколько комментариев под видео: "Класс, поздравляю!", "Таичка, с премьерой вас", "Класс", "Невероятная", "Олег Винник расстался с Таюне или нет", "Я кайфую от неё, если честно", "Песня бомбезная! Просто супер".

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