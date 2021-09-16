Бэк-вокалистка Олега Винника Таюне, которую называют его «тайной женой», поделилась радостной новостью

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Таисия Сватко анонсировала премьеру своей новой песни. Как известно, помимо работы с Винником, артистка успевает выпускать и собственные хиты.

«Я рада сообщить, что презентую свою новую песню «Подруга» и уже завтра вы сможете ее услышать на радиостанциях. А на Радио Пятница я приду, чтобы презентовать ее лично», - анонсировала премьеру артистка.

В комментариях ей оставили массу восторженных отзывов.

«Таечка, какая замечательная новость. Очень ждем нового невероятно красивого хита», «Прекрасная новость, Таечка! Очень хочется уже услышать эту прекрасную песню», «Наконец премьера от Таюне», «Какое чарующее фото, очень красивое», «Песни не слышала, но знаю это однозначно шедевр», - пишут пользователи сети.

Отметим, что 48-летний Винник тщательно скрывает свою личную жизнь, но поклонники уверены, что именно Сватко является его женой, ведь именно она является его верной спутницей на всех концертах.

Напомним, что Таюне очаровала формами, танцуя в одной маечке: "У осени глаза твои...".

А еще Politeka сообщала, что Таюне в черном платье приковала взгляды к своим формам: "Котеночек".

Также Politeka писала, что Таюне ошеломила сходством с Мэрилин Монро: "Красавица моя".