Позмагатися популярністю з Олегом Винником може його бек-вокалістка Таюне (Таїсія Сватко), з якою йому приписують стосунки

48-річний Олег Анатолійович, як відомо, ретельно приховує своє особисте життя, підтримуючи статус "ловеласа". Проте в Мережі неодноразово заявляли, що Винник насправді вже давно щасливий у шлюбі. У дружини йому приписують його вірну супутницю на всіх концертах Таюне.

Блондинка всього на рік молодша за свого обранця. А одружилися вони, мовляв, ще в студентські роки - ще до Німеччини, де обидва свого часу будували кар'єру. Більш того, подейкують, що у пари є дорослий син Юліан, який зараз навчається і живе за кордоном.

Шанувальники парочки постійно знаходять все нові докази їх любові. То Винник встане на одне коліно і вручить букет квітів колезі прямо на сцені, то їх знімуть в обнімку де-небудь ще.

У Таюне безліч власних фан-станичок в соцмережі. На одному з таких акаунтів в Instagram опублікували цікавий кадр зі співачкою, передає Politeka.net. Яскравий макіяж, зачіска і рожеве плаття зробили її дивно схожою на секс-символ США 50-х Мерилін Монро.

"Принцеса з чарівної казки"; "Красуня моя❤️", - коментують фото користувачі.

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