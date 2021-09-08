Известная артистка и судья-детектив шоу "Маска" Ольга Полякова рассказала, что её связывает с Олегом Винником
Как передает Politeka.net, Оля Полякова является популярной украинской артисткой. Недавно стало известно, что она стала одной из судей-детективов в шоу "Маска". Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклоннниками моментами из жизни.
На этот раз Ольга Полякова рассказала в интервью каналу "Україна" о том, что теперь их связывает с Олегом Винником.
"Отныне у нас большая любовь с Олегом Винником, потому что мы вместе делаем ребёнка", - рассказала певица.
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Артистка пока не раскрывает подробностей, а только больше заинтриговала.
"Вчера мы с ним это делали шесть часов подряд. Я пошла домой немного веселая и в три часа утра. Так что думайте, чем мы занимались вместе. Сегодня его встретила – был немного изнуренный", - раскрыла Ольга Полякова.
Как известно, звездными судьями-детективами 2-го сезона шоу "Маска" стали Настя Каменских, Дзидзьо, Ольга Полякова и Олег Винник.
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