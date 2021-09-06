Новая героиня второго сезона шоу «Маска» впечатлила своим эпатажным образом, а украинцы тут же заподозрили, кто из известных певиц под ним скрывается

Создатели шоу «Маска» показали еще одну участницу второго сезона проекта, которую назвали «Пиковой красоткой».

«Эта противоречивая маска одна из немногих, кто имеет ярко выраженную женскую фигуру. Она одета в латексный комбинезон, у нее невероятная обувь, сделанная на заказ. Плечи героини покрывает шикарная шуба, на пошив которой ушло 20 метров бархата и более 10 метров искусственного меха, имитирующего соболиный», - рассказали создатели шоу.

Кроме того, за героиней будет тянуться 2-метровый шлейф, а ее голову украшает роскошный головной убор с огромным сердцем, пиками и шипами.

Многие украинцы в комментариях заподозрили, что за такой эпатажной маской может скрываться певица MARUV. Однако, были и другие варианты.

«Ого!! На ум приходит только Марув. костюм супер», «Там будет Билык 99%», «Уже жду шутки Андрея Михайловича про шубы», «На Марув похожа, может она под маской!?», «Никитюк Леся 100%», «Мне кажется, что там может быть Марув, Вика Смеюха, либо Слава Каминская», - пишут люди.

Напомним, Полякова заставила DZIDZIO хохотать на шоу Маска, показав пару жестов.

Как сообщала Politeka, рассекречен новый герой "Маски", украинцы теряются в догадках.

Также Politeka писала, что шоу "Маска" 2 сезон, новый рассекреченный герой поставил украинцев в тупик.