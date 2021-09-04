Создатели шоу "Маска" продолжают интриговать украинцев, представляя новых героев
Шоу "Маска" завоевало большую популярность в Украине, пишет Politeka.net. Суть программы в том, кто из знаменитостей прячется в костюме.
Детективами предыдущего сезона были: Олег Винник, Андрей Данилко, Михаил Хома (Дзидзьо), Оля Полякова и Настя Каменских. А ведущим стал - Владимир Остапчук.
Победительницей первого сезона стала певица Злата Огневич.
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Сейчас же украинцев готовят к новым выпускам, постепенно объявляя героев. Так, в официальной группе проекта опубликовали фото белого тигра.
"НОВЫЙ ГЕРОЙ ШОУ МАСКА - ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ БЕЛЫЙ ТИГР 😱
Если вы также разгадываете подсказки на странице @maskaukrainetv, могли догадаться - следующим участником будет именно он.
Сильный, харизматичный и фантастически красивый Тигр... А пока делитесь, кто из звезд может под ним скрываться? 👇", - говорится в посте.
За 50 минут публикация собрала более 300 лайков и немного комментариев.
"Потап 🤔", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "🔥", - написали пользователи сети.
Отметим, премьеру первого сезона проекта пересмотрели пять миллионов зрителей - это очень хороший показатель.
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