Украинцы, после подсказки от Яркой Феи из нового сезона шоу "Маска", теряются в догадках

Как передает Politeka.net, недавно стартовали съемки популярного проекта "Маска". Суть шоу в том, чтобы звездные детективы угадывали, кто скрывается за яркими образами. Ранее объявили, что новыми судьями-детективами стали: Дзидзьо, Оля Полякова, Настя Каменских и Олег Винник. Также с ними будет Андрей Данилко.

На этот раз на странице телешоу "Маска" опубликовали новое видео. На кадрах персонаж шоу Яркая Фея дала подсказку о своей личности. Она колдует перед собой, а после исчезает.

"Красотой нашей нежной Феи нужно наслаждаться каждую секунду, ведь в любой момент загадочная героиня может просто исчезнуть! 😍 Кто знает, возможно, в этом тоже есть подсказка? Как думаете, кто может скрываться под этим невероятным костюмом?", спрашивают на странице.

Поклонники теряются в догадках и предпологают разные варианты: "Лида Ли или Таяна", "Маша Ефросинина", "Алла Кудлай?", "Мне кажется что под этой маской Леся Никитюк 🎭😁", "Возможно, под маской мужчина", "Ани Лорак или София Ротару".

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