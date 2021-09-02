Известный шоумен Андрей Данилко вернулся в любимое шоу, осчастливив украинцев

Как сообщает Politeka.net, известный украинский шоумен и исполнитель Андрей Данилко возвращается во второй сезон шоу "Маска". Об этом сообщили на странице проекта в соцсети Instagram. Отмечается, что артист долго не решался занять место звездного детектива в шоу, однако ему показали рисунки детей и это растопило его сердечко. Надо сказать, что украинцы очень обрадовались возвращению Данилко в шоу, ведь многие считают, что именно он относится к происходящему со всей серьезностью.

"Я был поражен, увидев эти эскизы. Понимаете, сейчас на телевидении вообще нет интересного детского контента. А наше шоу пришлось детишкам по душе, им так понравилось рассматривать и угадывать эти веселые маски", - отметил Андрей и подтвердил свое участие.

В комментариях пользователи тут же начали комментировать начало съемок второго сезона "Маски", а также возвращение в шоу Данилко: "Без Данилко было бы не так интересно и смешно, его перлы – это что-то", "Он единственный среди всех, кто угадывал и вёл себя адекватно! Ради него и смотрели! Спасибо, очень ждём!", "Ура! Хоть один адекватный человек! Не кривляка", "Теперь можно смотреть", "Только из-за него смотрю, он непревзойденный".

Напомним, Оля Полякова в наряде с разрезом от бедра заставила краснеть Винника, пока Данилко уединился с Каменских: "Бомбастично".

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