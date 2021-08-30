Знаменитый украинский артист Олег Винник снова появится на телеэкранах

Как передает Politeka.net, Олег Винник является знаменитым украинским артистом. Он пользуется огромной популярностью и уже не первый год покоряет своим талантом. Певец активно ведет социальные сети и радует поклонников своим творчеством.

Как известно, Олег Винник принимал участие в шоу "Маска", после чего присоединился к звездным детективам. На этот раз артист поделился новыми фото на своей странице в Инстаграм. Олег Винник рассказал о том, что возвращается в новый сезон телешоу "Маска"

"Шоу "МАСКА" возвращается в нашу жизнь, а впоследствии и на ваши экраны 😍 Невероятно интересные новые герои 🔥 А еще интереснее, кто же скрывается под их костюмами?", - рассказал Олег Винник.

Поклонники засыпали артистка комплиментами в комментариях: "Удачи на съёмках, лучший", "Оу, ждем с нетерпением", "Вы лучший судья-следователь", "Очень интересное и волнующее шоу, интересно слушать судей, их эмоции, жду с нетерпением", "Вы в первом сезоне никого не угадали, сидели и молчали, зачем опять туда идти, то не ваше."

Также к нему присоединятся во 2-ом сезоне шоу "Маска" Настя Каменских, Дзидзьо и Ольга Полякова.

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