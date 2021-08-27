Вовсю идет подготовка ко второму сезону шоу "Маска"

На телеканале "Украина" пообещали не менее яркое зрелище, чем в первом сезоне. Звездным детективам придется разгадать двадцать абсолютно новых героев, над костюмами которых сейчас работает тот же состав мастеров.

На официальной страничке "Маски" в Инстаграм объявили, кто будет детективами в новом сезоне, передает Politeka.net. Тут изменений никаких, только с одним нюансом, который сильно озадчил украинцев, а некоторых даже, откровенно, огорочил.

"Воооу 🔥 Звездные детективы снова в деле! Соскучились по ним? Во втором сезоне гипершоу МАСКА зрители будут пытаться рассекретить знаменитостей в костюмах вместе с NK, Олей Поляковой, Олегом Винником и DZIDZIO! Они уже считают дни до момента, когда познакомятся с двадцаткой совершенно новых героев. Это будет незабываемо! До встречи! Ваша МАСКА 🖤", - говорится в сообщении.

Пользователи тут же заметили, что в списке нет имени Андрея Данилко (Верки Сердючки), который сильно полюбился зрителям за время первого сезона. В комментариях люди гадают, почему нет Данилко и просят его вернуть:

"Пожалуй, это напишут все, но жаль, что не будет Данилко. Андрей Михайлович очень наблюдательный и прекрасно угадывает. А еще он очень интересный человек и за ним приятно наблюдать!.. хотя... если он не будет детективом, то, возможно, он будет участником? 🤔🤞"

"верните Андрея Михайловича"

"Верните Данилко!! Без него Это Не Маска! Прислушайтесь уже наконец-то к зрителям!!"

"Если тут нет Андрея Данилко значит он будет в маске 😁"

Напомним, победитель "Маски" перевернул все с ног на голову, украинцы такого не ожидали: "Испортить такое шоу..."