Известный певец Олег Винник, который является одним из самых востребованных исполнителей в Украине, поделился кадрами с концерта в Одессе
Как передает Politeka.net, Винник показал полный зал, а также всю свою команду, которая организовывает его незабываемые шоу. На видео также засветилась «тайная жена» артиста Таюне, которая поет у него на бек-вокале. Также Винник удивил признанием.
«Одесса. С удовольствием просматриваю видео с наших концертов, кайфую, когда вижу, как горят ваши глаза, как вы поете и танцуете вместе со мной! Одесса, ты подарила невероятный заряд! Уже с нетерпением жду следующих встреч в рамках осеннего тура. Приходите, будем зажигать вместе», - подписал видео артист.
В комментариях ему оставили массу комплиментов.
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«Это очень-очень душевно», «А Харьков Вас безмерно ждет. Вы лучший», «Я в восторге, это действительно приятные и незабываемые воспоминания», «К осеннему туру готовы на все 100%», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Винник в красивой рубашке и косухе заставил «волчиц» восхищаться: «Любим безмерно».
Как сообщала Politeka, Винник засветился на сцене вместе со своей "тайной женой": "Неповторимая волчица".
Также Politeka писала, что Олег Винник расстегнул рубашку, доведя поклонниц до экстаза: «Самый красивый».