Известный певец Олег Винник, который является одним из самых востребованных исполнителей в Украине, поделился кадрами с концерта в Одессе

Как передает Politeka.net, Винник показал полный зал, а также всю свою команду, которая организовывает его незабываемые шоу. На видео также засветилась «тайная жена» артиста Таюне, которая поет у него на бек-вокале. Также Винник удивил признанием.

«Одесса. С удовольствием просматриваю видео с наших концертов, кайфую, когда вижу, как горят ваши глаза, как вы поете и танцуете вместе со мной! Одесса, ты подарила невероятный заряд! Уже с нетерпением жду следующих встреч в рамках осеннего тура. Приходите, будем зажигать вместе», - подписал видео артист.

В комментариях ему оставили массу комплиментов.

«Это очень-очень душевно», «А Харьков Вас безмерно ждет. Вы лучший», «Я в восторге, это действительно приятные и незабываемые воспоминания», «К осеннему туру готовы на все 100%», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Винник в красивой рубашке и косухе заставил «волчиц» восхищаться: «Любим безмерно».

Как сообщала Politeka, Винник засветился на сцене вместе со своей "тайной женой": "Неповторимая волчица".

Также Politeka писала, что Олег Винник расстегнул рубашку, доведя поклонниц до экстаза: «Самый красивый».