Олег Винник розбередив серця фанатів однією піснею, яку називають його візитною карткою

Так, 48-річний артист брав участь у великому шоу, присвяченому Дню Незалежності. У своєму мікроблозі в Instagram Винник поділився фрагментом концерту, який не потрапив в ефір, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Олег Анатолійович виконав свою, напевно, найвідомішу пісню "Вовчиці" - саме так після виходу хіта й стали жартома називати його прихильниць. На сцені Винник виступав у супроводі невеликого оркестру і своєї незмінної бек-вокалістки Таюне (Таїсії Сватко), яку в Мережі охрестили його "таємною дружиною". 47-річна співачка причепурилася в коротку мереживну сукню улюбленого кольору - чорного.

Винник, як відомо, не поширюється про своє особисте життя, але його фанати стверджують, що вони з Таюне одружені ще зі студентських часів і виховують сина Юліана - хлопець навчається в Німеччині.

Винник привітав українців з Днем Незалежності, викликавши бурю своєю "Вовчицею".

"Найдрайвовіша пісня вечора😍 🔥 найкращий❤️"

"Цю пісню можна назвати вашою візитною карткою на території України🔥 👏"

"Тут без зайвих слів і коментарів легендарний хіт!"

"Неповторна, улюблена "Вовчиця" ❤️ А в якому ж, Олеже, красивому супроводі відбувався Ваш виступ!"

"Олеже, всі ваші пісні викликають шквал емоцій. Емоції різні. Від однієї пісні - тягне танцювати, від іншої - хочеться співати, веселитися, від третьої - сльози на очах..."

Нагадаємо, що Олег Винник перепів відомий хіт Мозгового, оцінили не всі: "розтоптав...".

Як повідомляла Politeka, стало відомо, чому Олег Винник отримав відмову від Гвоздьової на танцювальному шоу: "незважаючи на його популярність...".

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