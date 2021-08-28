Олег Винник разбередил сердца фанатов одной песней, которую называют его визитной карточкой
Так, 48-летний артист принимал участие в большом шоу, посвященном Дню Независимости. В своем микроблоге в Инстаграм Винник поделился фрагментом концерта, который не попал в эфир, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
Олег Анатальевич исполнил свою, наверно, самую известную песню "Вовчиці" - именно так после выхода хита и стали в шутку называть его поклонниц. На сцене Винник выступал в сопровождении небольшого оркестра и своей неизменной бэк-вокалистки Таюне (Таисии Сватко), которую в Сети окрестили его "тайной женой". 47-летняя певица принарядилась в короткое кружевное платье любимого цвета - черного.
Винник, как известно, не распространяется о своей личной жизни, но его фанаты утверждают, что они с Таюне женаты еще со студенческих времен и воспитывают сына Юлиана - парень учится в Германии.
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Винник поздравил украинцев с Днем Независимости, вызвав бурю своей "Волчицей".
"Самая драйвовая песня вечера😍🔥 Лучший❤️"
"Эту песню можно назвать Вашей визитной карточкой на территории Украины 🔥👏"
"Здесь без лишних слов и комментариев легендарный хит!"
"Неповторимая, любимая "Волчица"❤️ А в каком, Олег, красивом сопровождении проходило Ваше выступление!"
"Олег, все Ваши песни вызывают шквал эмоций. Эмоции разные. От одной песни - тянет танцевать, от другой - хочется петь, веселиться, от третьей - слёзы на глазах..."
Напомним, что Олег Винник перепел известный хит Мозгового, оценили не все: "Растоптал...".
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